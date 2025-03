En noviembre del año pasado, Cloe, una menor de 15 años, fue asesinada en Orihuela , Alicante. Hasta el momento, el presunto asesino era su expareja de 17 años, que presuntamente le asestó una puñalada en el cuello. La víctima huyó y llegó a casa de su hermano , aunque no se pudo hacer nada por ella.

Por otro lado, también se está analizando la geolocalización del teléfono móvil: "Sitúa tanto a mi representado como a este menor en el lugar de los hechos. Aunque no se descarta un tercer detenido, no se puede saber si hay más personas implicadas en las actuaciones, yo no soy conocedora de ello", apuntaba la abogada del menor.