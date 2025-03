"Estamos rotos, lo único que pedimos es que se haga justicia con el clan de 'Los Loletes'. Las pistolas que han entregado no son las que usaron , si hubieran sido esas, mi niña no cuenta ni los dos días, ha sido con una pistola que se llama 'Glock'. Lo único que pido es que se haga justicia, ¿ahora, a mi hija quien me la devuelve?", apuntaba el padre padre de la fallecida.

El accidente tuvo lugar en mitad de un enfrentamiento entre ambos clanes, tal y como cuenta el entrevistado: "Antonio, que es un muerto de hambre, estaba en un prostíbulo de portero. El clan de 'Los Hilarios' fue allí a beber una copas y le pegó una paliza a Antoñito. Los gitanos vinieron a mediar y ellos no querían, el clan 'Lolete' dijo que quería pagarlo con sangre y mira dónde está la sangre. La sangre de los que no tenemos culpa. No somos familia de ellos, no somos nada".