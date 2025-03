Exclusiva | Habla el padre de la niña muerta en un tiroteo en Plasencia: "Ha sido una bala perdida"

Una niña de dos años ha muerto en el tiroteo entre dos familias en un barrio de Plasencia. Tras el suceso, el padre de la menor explicaba lo ocurrido en 'El programa de Ana Rosa,, aclaraba que no se trata de un ajuste de cuentas y hacía un llamamiento desesperado: "Pido justicia, que se pudra".

"No ha sido ni por ajuste de cuentas ni nada", aclaraba el joven y afirmaba que la muerte de la niña la ha provocado "una bala perdida que le ha tocado a mi hija".

"Pido justicia, que se pudra", pedía Iván entre lágrimas: "Con 20 años que tengo ¿Ya qué quiero ya? Ya no quiero más. Lo único que pido que le hagan justicia, por favor Ana Rosa, pide justicia por favor, tenemos 20 años y se nos ha ido la flor de la vida, ya no queremos más vivir, no tenemos ni para llorar estamos agotados".