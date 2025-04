Alberto también sufrió acoso por parte del presunto asesino de Gaby: "Me quería matar. Tuve que marcharme"

En una de las agresiones, Fernando habría golpeado a Alberto en el oído, provocándole dolores recurrentes: "A mí siempre me duele el oído porque me reventó con sellos de oro , me reventó el oído a puñetazos. Yo tenía 19 años, tampoco me sabía defender muy bien ahí, y me defendí como pude ", nos ha explicado.

A pesar de ser un hombre tan peligroso, nadie hizo nunca nada en el pueblo: "Ya te digo yo que yo he sido uno de los más amenazados por él porque me quería matar. Me decía que me quería arrancar el pelo, que me quería arrancar los labios, que me quería arrancar la cara, que me quería desfigurar. Y no era al único".