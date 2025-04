"Esa persona no tenía dignidad, no tenía empatía, no tiene nada, está hueco, no tiene corazón, y mi hijo por defender a sus amigos perdió la vida", comenzaba Lenny, la madre de la víctima. El presunto asesino llevaba cinco meses amenazando al joven: "Mi hijo siempre lo esquivaba, él no quería pelea. Gabriel no era un niño conflictivo, era un niño deportista, alegre, feliz, era amigo de todo el pueblo", explicaba Lenny.