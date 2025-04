Un reportero de 'VAV' tiene que entra con mascarilla a una casa okupada: "En mi vida he visto una cosa igual"

Uno de los reporteros de 'Vamos a Ver' ha hablado en directo con Maricarmen, propietaria de la vivienda

Hay que entra con mascarilla y protección de pies porque los excrementos están por todas partes

Maricarmen es una mujer a la que le okuparon la casa. Tras conseguir echar a sus okupas, su vivienda está destrozada. Excrementos, suciedad y mal olor es lo que se ha encontrado la dueña del piso tras recuperar su vivienda. Sin embargo, Maricarmen va a seguir luchando para que los okupas la paguen el inmueble destrozado y los impagos de las mensualidades de su hogar.

Uno de los reporteros de 'Vamos a Ver' ha hablado en directo con Maricarmen, propietaria de la vivienda. Antes de empezar la entrevista, el reportero comentaba el estado de la casa: "En mi vida, yo nunca he visto una cosa igual, yo no sé cómo podían vivir aquí una mujer de alrededor de 50 años y dos hijos muy jóvenes de 18 y 20 años".

Los excrementos de los perros se encuentran esparcidos por todo el domicilio: "Yo no sé lo que piso y tampoco quiero saberlo. Son montañas lo que hay por el suelo", añadía el reportero.. De la cocina viene un olor terrible, la casa se encuentra inservible, Maricarmen explicaba: "Me servirá, pero lo que es muebles y cocina... Yo creo que ni 40.000 ni 50.000 euros me van a bastar para arreglar todo y poner los muebles"

"No hay nada que salvar, son todo destrozos y porquería, es inhumano", comentaba Maricarmen. La propietaria no sabe cómo podían vivir porque ella no los veía de entrar ni de salir nunca de la propiedad: "Mis vecinos de al lado los veían que están aquí y estaban todos los días. Dormían aquí y los veían cuando salían por la puerta limpios e impolutos".

La casa llevaba alquilada 33 meses: "Se ve que hicieron de todo y más porque la casa está así y son 33 meses los que llevaban viviendo en esta casa", apuntaba Maricarmen. Nadie sabía nada del estado de la vivienda, ha sido una sorpresa para Maricarmen que explicaba: "La vecina los veía salir a la calle y salían bien".