La residencia ha sido clausurada por graves incumplimientos en higiene y condiciones de habitabilidad

La dueña del inmueble explica que las inquilinas dejaron de pagarle hace años y que le deben 84.000 euros

Cierran una residencia de ancianos de Málaga por su estado "dantesco" y su falta de higiene

Una residencia de ancianos acaba de ser clausurada en Málaga debido, entre otras cosas, al mal estado en el que se encontraba. Barandillas rotas, colchones llenos de orín, suelos hundidos y habitaciones llenas de excrementos, así es como se encontraba el edificio. Pero no solo eso, la residencia no tenía licencia de apertura y los gestores, además, deben 84.000 euros a la propietaria del inmueble.

Para conoce más a fondo todo lo sucedido en la 'residencia de los horrores' de Málaga, 'El programa de Ana Rosa' se ha trasladado hasta allí y ha hablado con Luchi, la dueña del inmueble y con Andrés, su abogado, ambos explican detalladamente todo lo sucedido.

Luchi cuenta que se desmayó en cuanto entró a ver el estado de la residencia: ''Perdí el conocimiento, es muy fuerte ver tu casa como está ahora, no la reconozco'', y explica que las mujeres a las que les alquiló el inmueble le pedían dinero para marcharse: ''Me debían dinero, les dije que les perdonaba los 84.000 euros, yo no quería nada, quería que se fueran y me dijeron que si les daba 15.000 euros que se iban''.

Entre lágrimas, la dueña del edificio explica que todo ha ido de mal en peor: ''Me la alquilaron en diciembre de 2013, los cinco primeros años todo funcionó bien, las personas que estaban aquí estaban bien, era una residencia preciosa. Pero a partir de la pandemia esto fue de mal en peor, yo lo veía cada vez peor. A mi no me informaban de nada y desde hace un año no me dejaban entrar''.

Además, cuenta que las inquilinas no tenían licencia para la residencia: ''Yo no soy la responsable de esto, yo lo alquilé, pero sí me dijeron que nunca tuvieron licencia de apertura'', y continúa: ''Yo en mi vida habría metido aquí a nadie, ni a mi padre ni a mi madre, esto no lo entiendo''.

La gerente de la residencia entra en directo y se defiende

Por otro lado, Mercedes Vera, la gerente de la residencia, ha entrado en directo en el programa para defenderse de todo lo ocurrido: ''Yo no he dejado la casa en esas condiciones. La casa estaba abierta y había gente dentro (...) Yo no le debo 84.000 euros, ella dice que se lo debo, esta es una forma diferente de ver las cosas''.

''En pandemia le dijimos que no podíamos pagar esa cantidad de dinero, pero que no iba a dejar de pagar, que le pagaría 5.000 euros que es lo que podía pagarle. Lo único que he hecho ha sido que los últimos dos meses dejé de pagarle porque teníamos una fianza pagada y ya no había personas en la residencia'', explica.

Además, cuenta que sí que le avisaron de los desperfectos: ''Nosotras pagamos la última avería porque no quiso ver las tuberías, han sido 20.000 euros (...) Le juro por mi madre que yo no he tirado nada de eso que está por ahí tirado''.

La nieta de un anciano que estuvo en la residencia también se ha puesto en contacto con el programa y ha denunciado la situación: ''Mi abuelo salió de allí sin poder andar, con heridas, con sarna y en unas condiciones horribles''.