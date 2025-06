El bar que ha explotado en Murcia siempre había sido un lugar de conflicto y que tenía intranquilos a los vecinos

Una unidad de élite de la Guardia Civil investiga si la explosión del bar de Lo Pagán, en Murcia, fue accidental o provocada

El pasado 20 de junio, una gran explosión sacudía un bar en Lo Pagan, Murcia, dejando 17 personas heridas, dos de ellas en estado grave. Entre los heridos más graves se encuentra la propietaria del establecimiento, que actualmente está ingresada en la unidad de quemados. La explosión ocurrió a plena luz del día, cuando decenas de personas se encontraban en la calle y dentro del local.

Las autoridades han señalado que se trate de un posible escape de gas como causa de la explosión. No obstante, los vecinos desconfían de esta versión y denuncian que no es la primera vez que ocurre un incidente en ese establecimiento. Según su relato, en junio de 2024, un incendio de grandes dimensiones ya afectó el mismo local, con llamas que llegaron a alcanzar las viviendas situadas encima de este.

‘El Programa de Ana Rosa’ ha estado en el lugar de los hechos y ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de los vecinos. Claudio, uno de ellos, explica que él estaba trabajando por la zona cuando el bar estalló. Afirma que el establecimiento no era un sitio seguro y que eran frecuentes las peleas: “Lo que está claro es que no era un bar de copas normal. Hay peleas noche tras noche”. Además expresa su intranquilidad ya que no puede descansar: “No podemos dormir los vecinos que estamos. No nos hacen caso. Sabíamos que iba a pasar algo gordo y ha pasado”.

El bar era un lugar muy conflictivo

El establecimiento acumula un largo historial de incidentes. Los residentes del barrio lo describen como un lugar complicado, con ruido constante que les impide descansar y la presencia casi diaria de la policía. Algunos incluso afirman que el bar opera como un prostíbulo y que en su interior se dan prácticas vinculadas a la prostitución.

Los vecinos continúan preocupados por la falta de seguridad en la zona: “Algo raro hay, porque ya había pasado antes. Este bar nunca debió seguir abierto”, explica una vecina.

En cuanto a la razón de la explosión, Claudio, uno de los vecinos, mantiene que no cree que haya sido una fuga de gas: “Cuando explotó estaba cerrado. No sabemos si ha sido intencionado, creemos que una fuga de gas no ha sido”.