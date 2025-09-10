Carlos Franganillo analiza el rechazo de la reducción de jornada laboral y la falta de apoyo de Junts a la medida estrella de Yolanda Díaz

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este miércoles 10 de septiembre ha analizando el rechazo de la reducción de la jornada laboral, la medida estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, Yolanda Díaz.

El presentador ha destacado el comienzo del curso parlamentario por parte del Gobierno que ya acumula fracasos en varias propuestas: "El Gobierno arranca el curso parlamentario tan débil como acabó el anterior. En julio se fue de vacaciones con el fracaso del decreto 'anti apagón' y ahora comienza con otro gran revés".

"Su propuesta ha sido sentenciada por el voto catalán"

"La medida estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la reducción de la jornada laboral, ha fracasado en el Congreso. Uno de los motivos por los que no ha salido adelante es el rechazo por parte de Junts, uno de los socios clave del Ejecutivo. Su propuesta ha sido sentenciada por el voto catalán, que se ha unido a la oposición, formada por PP y Vox".

Yolanda Díaz arremetía contra el partido Junts, asegurando que la formación catalana ya no representa al independentismo, sino al sector "reaccionario" de la patronal española y a "los que se están forrando".