El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha arrancado el informativo de este viernes 19 de septiembre desgranando la polémica generada por los fallos registrados en las pulseras telemáticas de los maltratadores de mujeres.

"El Gobierno trata de minimizar la polémica. Pero lo cierto es que esos fallos -en las pulseras- se alargaron durante meses", ha explicado el presentador ovetense para empezar.

"En ese tiempo, muchas mujeres quedaron desprotegidas. Y no supimos nada hasta que esta semana lo reveló la memoria de la fiscalía de Madrid", ha añadido Franganillo.

La ministra Ana Redondo "rebaja la responsabilidad"

El periodista ha destacado que "desde el ministerio quieren hacer ver que fueron fallos puntuales y que los registros electrónicos que quedaron anulados se recuperaron después". No obstante, ha comentado el presentador, "en 2023 ya había informes que advertían de las deficiencias".

"Hoy la ministra rebaja la responsabilidad", ha añadido sobre las declaraciones de Ana Redondo, que ha señalado ante los medios: "No hay fallo en las pulseras, las pulseras han funcionado en todo momento. Funcionaron entonces, siguen funcionando y funcionarán. Las pulseras son un instrumento que salva vidas a diario".