El presentador de Informativos Telecinco arranca con más detalles sobre el suicidio de Sandra Peña, de 14 años, acosada por sus compañeras

Carlos Franganillo recuerda la muerte de Jokin Ceberio tras el suicidio de Sandra Peña: "El acoso escolar afecta a uno de cada 10 alumnos"

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este viernes, 17 de octubre, destacando que "poco a poco se van conociendo más detalles del caso de la niña Sandra Peña", que se quitó la vida tras denunciar el acoso de tres compañeras de su colegio en Sevilla.

"Nadie hizo lo suficiente", subraya el periodista, a pesar de que la madre lo había notificado en al menos dos ocasiones, según mantiene la familia.

Hoy, los padres y el hermano de Sandra "han sido arropados con aplausos en el lugar donde las velas y las flores recuerdan a la menor, de 14 años". La madre llevaba la camiseta de fútbol que usaba su hija, la del Real Betis.

Carlos Franganillo asegura que la familia insiste en que el colegio Irlandesas de Loreto no valoró la gravedad de la situación y van a denunciar al centro. La Fiscalía de Sevilla también estudia el caso tras la denuncia de la Junta de Andalucía. Investigan el papel del centro concertado, que no abrió el expediente al que están obligados.