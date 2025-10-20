"La propuesta, para la que se está escuchando al colectivo, conlleva, para el año que viene, una congelación de los tres primeros tramos", ha dicho Elma Saiz

El Gobierno retrocede en el planteamiento de la subida de la cuota de los autónomos. Tras el rechazo y las críticas generadas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a plantear una nueva propuesta que pasa por congelar las cuotas a los que menos ganan, tal como ha anunciado Elma Saiz, que incide en la necesidad de aportar protección social a los trabajadores más vulnerables.

Concretamente, la propuesta de su Ministerio plantea congelar en 2026 los tres primeros tramos de cotización de los autónomos, es decir, los que van desde los 670 euros a los 1.166,7 euros de rendimientos mensuales, frente a las subidas planteadas inicialmente.

La nueva propuesta del Gobierno para las cuotas de los autónomos

La nueva propuesta supondrá mantener las mismas cuotas el próximo año para esos tres tramos frente a la propuesta anterior, que implicaba subidas y que suscitó fuertes críticas entre los autónomos, con los que el Ejecutivo se vuelve a reunir este lunes.

A este respecto, la ministra ha incidido en la importancia de elevar la protección social de los autónomos, aseverando que se muestra "absolutamente sensible con la parte más baja de las tablas, con los trabajadores más vulnerables, de menores ingresos".

Las críticas a la subida de la cuota de los autónomos de la propuesta inicial

Las palabras y el anuncio de Elma Saiz llegan tras una semana de fuertes críticas tanto de los socios de Gobierno como de la oposición, que recriminó con dureza el planteamiento inicial del Ejecutivo.

Prueba de ello fue el último cara a cara del presidente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el último cara a cara en el Congreso, durante la sesión de control de la pasada semana. Entonces, el líder del PP cargó con dureza contra el jefe del Ejecutivo y sus medidas, recriminando: “Señor Sánchez, con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, su familia… Hay más. Eso sí, todos a su sombra. Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven cómo en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. Y su respuesta no es disculparse, como haría cualquier presidente decente, sino otra subida de impuestos a tres millones de españoles. Ahora quieren subir la cuota a los autónomos hasta un 35%. Es decir, los autónomos pagarán más en cotizaciones, 6.000 millones de euros. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. ¿Le parece que esto es decente, señoría?”, le reprochó.

A esas palabras contestó Sánchez recalcándole que “este es uno de los Gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa”, recordándole que “el Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones de crecimiento económico al 2,9 en el año 2025 y al 2% en el año 2026”, defendiendo así la economía española.

De los reproches a la nueva propuesta: Elma Saíz recalca que "se está escuchando al colectivo"

Fue la semana pasada cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso sobre la mesa una propuesta de cuotas para los trabajadores autónomos de cara a 2026, que supone elevar en 17 euros la más baja, hasta los 217,37 euros mensuales, y subir la más alta en 206 euros, hasta los 796,24 euros. En los otros dos tramos más bajos de la tabla, los incrementos de cuotas mensuales eran de 14,85 euros para el segundo, al pasar de 220 euros a 234,85 euros, y de 11,24 euros en el tercero que subía de 260 euros a 271,24 euros.

Ahora, sin embargo, con la nueva propuesta que el Gobierno previsiblemente lleva hoy a la mesa de negociación, esas tres cuotas se mantendrán iguales el próximo año.

A ese respecto, dicha negociación de los tramos y cuotas para los próximos tres años sale del pacto cerrado en 2022 entre todas las partes para implantar un nuevo sistema progresivo para que los autónomos coticen según ingresos y tengan derecho así a mejores prestaciones.

"La propuesta con la que está trabajando el Ministerio, y para la que se está escuchando al colectivo, conlleva, para el año que viene, una congelación de los tres primeros tramos, de la parte más baja de la tabla", ha dicho Elma Saíz en una entrevista en ‘El País’.

Sobre ello, la ministra ha incidido en que hoy en día un autónomo que haya trabajado toda la vida, cuando llega a la jubilación cobra 650 euros menos que un asalariado, algo que ha calificado de inconcebible, apuntando que “la única manera de paliar esa brecha es a través de las cotizaciones".

"Yo misma me puse detrás de la pancarta, cuando era autónoma, en los gobiernos de (José María) Aznar, reivindicando esa cotización por ingresos reales, que no es más que cotizar por lo que uno gana. Eso se solucionó en 2022 con una ley votada en el Congreso con 260 votos a favor, incluidos los votos del PP. Aquella ley fue también respaldada por todas las asociaciones más representativas de los autónomos (ATA, UPTA y Uatae)", ha defendido la ministra.

En esa línea, ha recalcado que el Gobierno no se plantea "de ningún modo" derogar una ley, la del sistema de cotización por ingresos reales, "que costó muchísimos años sacar adelante".

Ahora, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social vuelve a reunirse con las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae y con los agentes sociales para seguir debatiendo las nuevas cuotas que deberán pagar los autónomos en los próximos años en el marco del sistema de cotización por ingresos reales.