Carlos Franganillo 23 OCT 2025 - 21:28h.

El presentador de Informativos Telecinco arranca con un análisis sobre el problema de la vivienda en Europa

El análisis de Carlos Franganillo sobre la creciente tensión en cada sesión del Congreso: "Más ruido que sustancia la mayoría de las veces"

Compartir







El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este miércoles 23 de octubre, analizando cómo el problema de la vivienda que tanto preocupa en España, comienza a extenderse por toda Europa.

El presentador ha empezado el progama explicando que el "problema de la vivienda es especialmente grave en España". Un conflicto social que "afecta especialmente a los jóvenes y a los vulnerable" y que, pese a ser algo que afecta duramente a los españoles, Carlos Franganillo detalla que "empieza a ser un gran problema europeo".

Por último, el presentador se ha pronunciado sobre la reunión de los líderes europeos y las conclusiones a las que han llegado: "Una alerta social en muchos países de nuestro entorno y lo que ha pasado hoy en Bruselas es un síntoma de la profundidad de la crisis".