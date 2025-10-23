Logo de telecincotelecinco
Carlos Franganillo, sobre el problema de la vivienda en Europa: "Es un síntoma de la profundidad de la crisis"
El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este miércoles 23 de octubre, analizando cómo el problema de la vivienda que tanto preocupa en España, comienza a extenderse por toda Europa.

El presentador ha empezado el progama explicando que el "problema de la vivienda es especialmente grave en España". Un conflicto social que "afecta especialmente a los jóvenes y a los vulnerable" y que, pese a ser algo que afecta duramente a los españoles, Carlos Franganillo detalla que "empieza a ser un gran problema europeo".

Por último, el presentador se ha pronunciado sobre la reunión de los líderes europeos y las conclusiones a las que han llegado: "Una alerta social en muchos países de nuestro entorno y lo que ha pasado hoy en Bruselas es un síntoma de la profundidad de la crisis".

