El análisis de Carlos Franganillo sobre el problema de la vivienda en Europa: "Es un síntoma de la profundidad de la crisis"
El presentador de Informativos Telecinco arranca con un análisis sobre el problema de la vivienda en Europa
El análisis de Carlos Franganillo sobre la creciente tensión en cada sesión del Congreso: "Más ruido que sustancia la mayoría de las veces"
El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este miércoles 23 de octubre, analizando cómo el problema de la vivienda que tanto preocupa en España, comienza a extenderse por toda Europa.
El presentador ha empezado el progama explicando que el "problema de la vivienda es especialmente grave en España". Un conflicto social que "afecta especialmente a los jóvenes y a los vulnerable" y que, pese a ser algo que afecta duramente a los españoles, Carlos Franganillo detalla que "empieza a ser un gran problema europeo".
Por último, el presentador se ha pronunciado sobre la reunión de los líderes europeos y las conclusiones a las que han llegado: "Una alerta social en muchos países de nuestro entorno y lo que ha pasado hoy en Bruselas es un síntoma de la profundidad de la crisis".