Los jóvenes son, a la vez, los más afectados y pesimistas por la crisis de la vivienda: cómo afecta en sus vidas

Ancianos compartiendo piso y expresando su deseo de emanciparse: el vídeo del Ministerio de Vivienda que ha desatado la indignación

Compartir







La situación de la vivienda sigue resultando un verdadero de quebradero de cabeza para muchos, especialmente para los más jóvenes, que cada vez ven más imposible el hecho de ser propietarios de una casa el día de mañana. Los alquileres, hasta hace unos años, eran una de las opciones más viables. Sin embargo, ahora también se suman a esa lista de imposibles. Informa L. Esteban, M. Jiménez, H. Romero y M. Magro.

¿A qué se debe esta complicada situación para acceder a una vivienda? Según explica la coautora del informe elaborado por 'OXAM-INTERMÓN', "es un problema grave de la sociedad que impacta directamente en la vida de los más jóvenes". En España, los datos reflejan esta creciente preocupación. Más del 73% de los inquilinos se ven afectados por la crisis de la vivienda.

Uno de los ejemplos reales, es el caso de Adán y Valeria: "No solo está el pago de la casa, sino también el de la comida, el de la luz, el agua. Entonces llega un punto que al final del mes te quedas con cinco euros en la cuenta y no puedes ni vivir ni comer". De hecho, más de la mayoría de los que no tienen propiedades, piensas que nunca podrán llegar a comprarse una casa.

Entre los inconvenientes que ven todos ellos están las altas entradas que hay que dar para conseguir una vivienda, los bajos sueldos y las caras cuotas que ofrecen los bancos y las empresas para poder pagar una hipoteca. Las encuestas muestran que los más pesimistas son los más jóvenes, que a pesar de tener toda la vida por delante, no lo ven nada claro.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno pondrá a disposición el número de teléfono gratuito 047 para informarse del acceso a la vivienda

Las cifras les dan la razón. Dentro de toda la crisis de la vivienda, ellos, junto a los inmigrantes y las mujeres son los más afectados. Camila, tiene 21 años y trabaja de camarera. Cuenta cuáles son sus planes para poder planear una vida alejada de la realidad actual: "Hay muchos gastos, entonces son muchas cosas las que tengo que enfrentar".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En plena crisis, el Gobierno estrena una polémica campaña

Los vecinos de diferentes localidades españolas siguen saliendo a la calle para reclamar una regularización de esta situación. Las personas que todavía no tienen un hogar propio, no se sacan de la cabeza la manera de poder conseguirlo. Un agotamiento que ya piden al Gobierno poder calmarlo cuanto antes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, a esta denuncia pública no le terminado de convencer el último anuncio del Ministerio de Vivienda, en el que aparecen unos ancianos compartiendo piso y trasmitiendo su deseo de poder independizarse. Tras todo ello, en el clip una ‘voz en off’ afirma: “En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución. Dice que tienes derecho a una y desde lo público hacemos todo para cumplirlo: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El Gobierno, lejos de ser vitoreado por esta campaña, ha recibido otra oleada de críticas por parte de las millones de víctimas de la crisis de la vivienda y por muchos partidos políticos. De hecho, desde su propio bando también les ha llegado una serie de quejas. Menos campañas y más soluciones, pedía Ernest Utasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura. “Los españoles no necesitan que se les recuerde los problemas de vivienda porque los viven cada día. Lo que necesitan es que se resuelvan”.