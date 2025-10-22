El presentador de Informativos Telecinco arranca con un análisis sobre la tensión que se vive cada vez más, en las sesiones del Congreso

El análisis de Carlos Franganillo sobre la nueva propuesta en las cuotas a los trabajadores autónomos: "No habrá incremento para los tramos más bajos"

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este miércoles 22 de octubre, destacando la, cada vez, más notable tensión entre el Gobierno y la oposición en las sesiones del Congreso. Tras el lapsus de Yolanda Díaz, Pedro Sánchez y Feijóo han protagonizado un hostil encontronazo recordando algunos de sus errores.

"La fragilidad de la mayoría parlamentaria del Gobierno convierte cada sesión en el Congreso en una sucesión de rifirrafes con la oposición. Pensados para el consumo en medios y redes sociales. con más ruido que sustancia la mayoría de las veces".

"Una escenificación en la que son frecuentes las exageraciones y amagos de ruptura, que después no suelen llegar a ningún lado. Hoy, Junts, el eterno socio díscolo ha vuelto a hacerlo".