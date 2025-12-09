Malena Guerra, reportera de 'Informativos Telecinco', ha sido galardonada con el Premio Periodístico de la Guardia Civil

La periodista Malena Guerra, reportera de 'Informativos Telecinco', ha sido galardonada con el Premio Periodístico de la Guardia Civil en la modalidad de audiovisual por su destacada cobertura de la DANA de Valencia.

Su trabajo, realizado junto a los cámaras Luis Ruiz, Alberto Serrano y Raquel Vázquez, mostró de forma cercana y rigurosa la labor de los agentes volcados en la búsqueda de las personas desaparecidas durante el temporal. Los reportajes reflejan el esfuerzo, la coordinación y la entrega de las distintas unidades implicadas, una búsqueda que continúa hoy en día, ya que aún hay dos personas cuyo paradero sigue sin conocerse.

Los Premios Periodísticos de la Guardia Civil

Los Premios Periodísticos de la Guardia Civil reconocen un año más la labor de los profesionales de la comunicación en sus diferentes soportes. Además de la categoría de televisión, en la que se distingue un trabajo relacionado con la búsqueda de desaparecidos durante la DANA de Valencia, los galardones incluyen también las modalidades de radio y prensa escrita, que premian coberturas y reportajes vinculados a la actividad y al trabajo de la institución.

Estas categorías ponen en valor la diversidad de enfoques y formatos desde los que se informa sobre la labor desarrollada por la Guardia Civil y la relevancia del trabajo periodístico en la difusión de estas actuaciones.

Además, se han entregado los Premios Fundación a Servicios Humanitarios, con los que se distingue a varios agentes de la Guardia Civil por intervenciones y auxilios humanitarios de especial relevancia, reconociendo así actuaciones que han tenido un impacto significativo en la protección y ayuda a la ciudadanía.