Esperanza Calvo y Mauricio González Gotor, galardonados en los Premios Defensa 2025

Esperanza Calvo y Mauricio González Gotor, de 'Informativos Telecinco', han sido galardonados en los Premios Defensa 2025

Los galardones premian trabajos en medios de comunicación y estudios jurídicos que acercan las FFAA a la sociedad

Varios trabajos publicados en medios de comunicación relacionados con la misión de las Fuerzas Armadas españolas en Eslovaquia y con la cobertura informativa de la guerra en Ucrania, un estudio sobre las inversiones en Defensa y un reportaje fotográfico sobre los valores militares han sido reconocidos con los Premios Defensa 2025 en su XXVI edición.

El Ministerio de Defensa reconoce con estos galardones la trayectoria profesional de personas y entidades destacadas por su contribución a la cultura de defensa y a la imagen de las Fuerzas Armadas, destacando trabajos relacionados con la defensa, la paz y la seguridad que hayan tenido difusión en medios de comunicación españoles durante el año 2024.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha transmitido su felicitación a los galardonados, reconociendo la gran calidad de sus trabajos y agradeciéndoles su contribución para fortalecer los vínculos entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.

Los Premiados

Los galardonados en la edición 2025 han sido los siguientes.

En Medios de Comunicación: reconoce los trabajos más destacados sobre defensa, paz y seguridad en tres categorías:

Prensa escrita y digital: Brais Cedeira por el trabajo titulado ‘Tres días en la cocina de la Misión OTAN de España en Eslovaquia: "Si enciende un cigarro a 5 km le tenemos”’, publicado en El Español.

por el trabajo titulado ‘Tres días en la cocina de la Misión OTAN de España en Eslovaquia: "Si enciende un cigarro a 5 km le tenemos”’, publicado en El Español. Radio: Javier Bañuelos por el trabajo titulado ‘España adiestra a la OTAN en Eslovaquia ante la amenaza rusa’, publicado en el programa Crónica 24/7 de Cadena Ser.

por el trabajo titulado ‘España adiestra a la OTAN en Eslovaquia ante la amenaza rusa’, publicado en el programa Crónica 24/7 de Cadena Ser. Audiovisuales: Esperanza Calvo y Mauricio González Gotor, por el trabajo titulado ‘Dos años de invasión rusa en Ucrania’ emitido en Informativos Telecinco.

En Fotografía: José Manuel Moya por su trabajo titulado ‘Todos a una’.

Premio José Francisco de Querol y Lombardero: distingue los artículos jurídicos y estudios de investigación sobre temas de defensa. Otorgado a Octavio Canseco por su trabajo titulado ‘El control de las inversiones extranjeras en Defensa: límites administrativos y de la revisión judicial’.

Los Premios Defensa se crearon en 1999 para promover la cultura de la defensa en la sociedad y familiarizar a la ciudadanía con los temas relacionados con la seguridad, la paz o la historia militar.