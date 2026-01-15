telecinco.es 15 ENE 2026 - 10:57h.

La comunidad de Informativos Telecinco en redes sociales crece más de un 40% en un año

El perfil de TikTok acumula más de 2.700 millones de visualizaciones en 2025, su mejor dato hasta la fecha

El perfil de Facebook duplica su seguimiento hasta los 2,5 millones de seguidores

Tras un 2024 en el que Informativos Telecinco consiguió consolidarse como referente informativo en redes sociales, la marca ha cerrado 2025 mejorando sus datos y aumentado su comunidad social. Así, los usuarios que siguen los diferentes perfiles de redes sociales de Informativos Telecinco superan ya los 9 millones en total, un dato que lo sitúa por encima de sus inmediatos competidores.

Informativos Telecinco ha crecido en más de 2,5 millones de seguidores en los últimos 12 meses en el conjunto de todos sus perfiles de redes sociales (TikTok, Facebook, Instagram, X, Threads, WhatsApp, Blusky y LinkedIn), lo que supone un aumento de más de un 40% desde principio de 2025.

Por perfiles concretos, Informativos Telecinco sigue destacando en TikTok, con un aumento de más de un millón de seguidores en 12 meses que le han permitido alcanzar los 4,2 millones de usuarios, una cifra muy por encima de sus competidores. Pero esta buena senda también se refleja en Facebook, con un crecimiento de 1,2 millones tras llegar a doblar su comunidad a lo largo de 2025, e Instagram, donde Informativos Telecinco llegó al millón de seguidores en diciembre tras crecer más de un 65% en tan solo un año.

Un referente informativo en TikTok

Informativos Telecinco vuelve a cerrar 2025 como referente informativo en TikTok, donde ha acumulado más de 2.700 millones de visualizaciones en un año, un 20% más que en 2024, lo que se traduce en su mejor registro hasta la fecha, según datos de la propia plataforma. Esta tendencia favorable también se traslada a Facebook, donde las publicaciones de Informativos Telecinco han obtenido más de 1.500 millones de visualizaciones, según datos obtenidos por Meta.

La convulsa actualidad internacional tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la muerte del Papa Francisco y la proclamación de León XIV o los incendios que asolaron España el pasado verano, así como los análisis elaborados con realidad aumentada, han sido algunos de los temas más destacados en las redes sociales, donde cada día acumulan millones de visualizaciones, comentarios y likes.