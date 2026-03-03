La hija de Isabel Preysler y su marido, Fernando Verdasco, residen en Catar junto a sus tres hijos, Miguel, Mateo y Martín

La situación en Oriente Medio atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la guerra entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que ha generado preocupación internacional y que está teniendo consecuencias directas en varios países de la región. Entre ellos, Catar, donde reside Ana Boyer junto a su familia.

La hija de Isabel Preysler, 'atrapada' en Doha por el cierre del espacio aéreo, ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales para explicar cómo se encuentra.

En una publicación compartida en Instagram, Boyer ha confirmado que tanto ella como los suyos se encuentran bien. "Muchas gracias a todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto", ha escrito junto a una imagen en la que muestra vistas de la ciudad.

Su vida en Doha

Desde hace varios años, Ana Boyer. que se encuentra en la recta final de su cuarto embarazo, tiene fijada su residencia en Doha, capital de Catar, donde vive junto a su marido, el extenista Fernando Verdasco, y sus hijos. La familia se instaló en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, atraída por la tranquilidad, la seguridad y la calidad de vida que ofrece el país del Golfo.

El traslado a Catar estuvo motivado por los compromisos profesionales de Verdasco y por el deseo de ofrecer a sus hijos una crianza estable y discreta, alejada del foco mediático constante que rodea a la familia en España.

Desde entonces, Doha se ha convertido en su hogar habitual, aunque mantienen un vínculo estrecho con Madrid, a donde suelen viajar con frecuencia.

Sin embargo, esa estabilidad se ha visto alterada en los últimos días. El cierre del espacio aéreo en algunos puntos de la región y la incertidumbre derivada de los últimos movimientos militares han generado preocupación entre los residentes extranjeros, incluidos numerosos españoles que se encuentran en la zona.

Embarazada de su cuarto hijo

A esta situación se suma el avanzado estado de embarazo de la hermana de Tamara Falcó. La 'socialité' se encuentra en la recta final y está a punto de convertirse en madre por cuarta vez.

Tras haber dado la bienvenida a tres niños, Miguel, Mateo y Martín, la pareja espera ahora a su primera hija, una noticia que compartieron con enorme ilusión meses atrás.

Por el momento, no ha trascendido el nombre elegido para la pequeña, aunque sí se sabe que el embarazo ha transcurrido con normalidad. Durante estos meses, Ana ha seguido mostrando en redes algunos momentos de su día a día en Doha y algunas novedades sobre su embarazo, que ha llegado ocho años después de su boda.