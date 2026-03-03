Celia Molina 03 MAR 2026 - 12:30h.

El marido y los padres de la influencer lanzaron al cielo globos de color blanco en su honor, frente a la fachada de una Iglesia

La decisión de la familia de la influencer que ha muerto durante un proceso de fecundación in vitro: "Un gesto de grandeza"

Varios días después de que el Hospital Sirio - Libanés de Sao Paulo confirmara el fallecimiento por muerte cerebral de la influencer Gabriela Martins Santos, su marido, el doctor ortopedista Samuel Moura, ha encabezado un emotivo homenaje en honor a su recuerdo. Una multitud vestida con camisas blancas, entre la que se encontraban los padres de la fallecida, lanzó globos de este mismo color al cielo, frente a la fachada de una Iglesia iluminada.

Con muchísimo amor (y dolor) sus seres queridos se despedían así de la joven, que murió inesperadamente durante una intervención integrada en un proceso de fecundación in vitro. Ella y su esposo, con quien acababa de celebrar su octavo aniversario, llevaban dos años intentando tener un hijo en común pero, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el procedimiento, Gabriela cayó en un irreversiblecoma. La influencer (que también era abogada) pasó ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta que los médicos confirmaron su triste y prematuro deceso.

"Para siempre Gabi, te amo"

Desde entonces, su marido no se había pronunciado en las redes sociales sobre su dolorosa pérdida. Sin embargo, recientemente ha compartido los vídeos que otros muchos amigos han publicado en sus cuentas sobre el homenaje que organizaron en recuerdo de Gabriela. En ellos, escribieron mensajes de despedida como "Para siempre, te amo", "Samuel, estaremos siempre aquí, juntos y fuertes por nuestra princesa" o "Tenemos la certeza de que Gabriela está al lado del Señor".

"Samuel, siempre estaremos contigo"

Antes de morir, Gabriela le había dejado un amoroso mensaje a su esposo en sus redes, para recordarle que ambos debían valorar los pequeños detalles del día a día en su relación de pareja. Sus palabras, que venían acompañadas de un carrusel de sus mejores fotografías, cobraron mucha más importancia después de una pérdida tan inesperada, por el noble objetivo de convertirse en mamá:

"Entre reuniones, compromisos y rutinas ocupadas, es fácil olvidar que la relación también necesita intención. Salir con amigos es delicioso, tener momentos especiales afuera también... Pero lo que realmente sostiene una relación son los pequeños rituales diarios. Es el café preparado juntos, la cena hecha sin prisas, la conversación que ocurre ojo a ojo, el cuidado silencioso, la elección diaria de quedarse. Que nunca nos falte tiempo para ser pareja. Para recordar lo que nos encantó al principio. Y para mantener viva esa llama en los días simples, ordinarios y reales. Te quiero", le decía Gabriela, llena de sentimiento.

Ahora, Samuel tendrá que aprender a vivir sin ella, al igual que el resto de su familia, a quienes solo les queda el consuelo de haber donado sus órganos con la intención de salvar otras vidas. Así lo aseguraron en el siguiente comunicado: "En este momento de dolor, nos reconforta saber que su amor y generosidad seguirán vivos gracias a la decisión de proceder con la donación de órganos, un gesto de inmensa grandeza que llevará esperanza y vida a otras personas, tal y como ella lo hizo", concluyeron.