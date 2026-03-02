Bianca Ciobanu, número 1 del MIR, responde a los que dudan de su nota: "La persistencia es inteligencia"

Bianca Ciobanu Selaru, de 41 años, de nacionalidad rumana española ha sido la número 1 del MIR 2026 con polémica.

Ha conseguido el rércord de puntuación con 119 puntos tras una trayectoria en la carrera no excesivamente brillante.

Elena Bianca Ciobanu Selaru, de 41 años, de nacionalidad rumana española ha sido la número 1 del MIR 2026 en España. No solo eso. Ha conseguido el rércord de puntuación con 119 puntos. Pero la polémica la acompaña desde que se conoció su nota y su trayectoria educativa. La polémica la acompaña porque su evolución durante la carrera no fue ni mucho menos brillante.

La propia aspirante hace unos días en un vídeo de la academia Amir, al conocer que era provisionalmente la número 1 del MIR hablaba de que la suya no era ninguna historia “de éxito”: reconocía que no venía de una “trayectoria brillante” ni de una “carrera académica perfecta”. De hecho, explicaba, que en segundo y tercero de Medicina tuvo que compaginar la carrera con el trabajo: las cosas no le fueron “especialmente bien”, y, además, durante esos años atravesó una “pérdida importante” que le hizo difícil el progresar académicamente. Finalmente, “con esfuerzo y sin certezas”, pudo hacerlo.

Elena Bianca comenzó a estudiar Medicina en 2018 y se graduó en la Universitat Rovira i Virgili (Reus). Ella misma reconoce que nunca ha sido una "estudiante excepcional". Pero sí pone en valor su constancia, "incluso cuando el camino se hacía pesado, cuando los progresos eran lentos y el esfuerzo no producía resultados inmediatos". "Con el tiempo he aprendido que la persistencia también es una forma de inteligencia”, lanza como mensaje, que muchos han aplaudido también en redes sociales donde también ha recibido críticas y acusaciones de copiar el examen.

Bianca sabe lo que es el bullying

Ella hace caso omiso a las críticas, dice que siempre se ha sentido médica más allá de los ránking y no tiene empacho en señalar en una entrevista al diario El Mundo que "si alguien desea auditar mi examen o el Ministerio tiene alguna duda, estoy a su disposición".

Elena confiesa que ya se ha enfrentado al bullying durante la carrera por ser mujer, por ser extranjera, por su edad. Y cree que haber sido la número uno la ha puesto en el foco de las críticas de nuevo, algo que deja un sabor agridulce a su logro. Elena llegó a España en el 2000 y, en Rumanía viven todavía su padre y su abuela, ya mayores. "Ser médico es algo difícil, es un orgullo para la familia", confiesa.

"Si yo he podido llegar hasta aquí con mis límites y mi historia, otros también pueden hacerlo"

Aunque reconoce que no tiene prisa por elegir la especialidad, ahora se debate entre Endocrinología, Dermatología o Medicina de Familia. Entre sus trucos para lograr esa nota histórica está el método 'Pomodoro' -consiste en dividir el tiempo de estudio en intervalos cortos-. Pone también en valor la Academia Amir donde se ha preparado duramente.

"Desde pequeña he querido ser médica y esa vocación ha ido madurando conmigo adaptándose a la vida y a sus tiempos pero sin desaparecer nunca. Si algo me gustaría transmitir es esto, que se puede avanzar aun cuando el camino no es perfecto, cuando las circunstancias no acompañan del todo. Si yo he podido llegar hasta aquí con mis límites y mi historia, otros también pueden hacerlo. Nos veremos en los hospitales", señala la número uno del MIR.