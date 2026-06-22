telecinco.es 22 JUN 2026 - 13:34h.

Suecia logró ser el primer país europeo en estar “libre de humo”

Luis Miguel Torres, presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, ha hablado de las alternativas al tabaquismo tradicional

Compartir







Suecia consiguió el pasado mes de octubre ser el primer país europeo “libre de humo”. Su estrategia apunta directamente al principal enemigo: la combustión. Luis Miguel Torres, presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR), ha hablado de ello.

“El modelo sueco es un modelo muy interesante porque cambió la estrategia que hasta ahora hacíamos, que era la prohibición. En vez de prohibir voy a ofrecer un modelo diferente que era en principio el vapeo o lo snus, la nicotina debajo del labio. Prohibir no va bien al ser humano. Hay que ofrecer algo diferente. Los pacientes que son fumadores y quieren seguir fumando por mucho que le digan que no lo hagan… van a seguir haciéndolo”, comentó el presidente de dicha asociación.

Según algunos expertos, uno de los principales problemas sería el humo que genera el cigarrillo convencional. “Dejemos de centrarnos tanto en la nicotina, que no es buena, fumar es malo en todos los aspectos, pero hagamos algo que reduzca el daño. Menos daño que el tabaco fumado o quemado es el tabaco vapeado o el tabaco en snus, pero en un país libre no lo puedes prohibir porque es una sustancia legal. Hay que buscar alternativas que sean menos dañinas”, comentaba Luis Miguel Torres.

El debate sigue abierto. Mientras algunos países avanzan hacia modelos libres de humo apoyándose en nuevas alternativas, los expertos recuerdan que ninguna de estas sustancias está exenta de riesgos. Señalan que la mejor opción para la salud continúa siendo no fumar.