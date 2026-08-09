Ambos han sido encontrados ya fallecidos y con signos de violencia

Primeras reacciones a la muerte a cuchilladas del exsecretario general de UAGA y su mujer en Tauste, Zaragoza: "Suponen una pérdida irreparable"

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ZaragozaLas autoridades han encontrado a dos personas sin vida durante esta madrugada en su casa de Tauste, Zaragoza. Según informa 'La Nueva España', los cuerpos pertenecen al exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su mujer, un matrimonio de unos 60 años de edad de la localidad de las Cinco Villas. Ambos han sido encontrados ya fallecidos y con signos de violencia.

La Guardia Civil está investigando lo sucedido para esclarecer las causas de ambos fallecimientos y todas las vías de la investigación permanecen abiertas.

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"La familia de UAGA está en estado de shock", afirma José María Alcubierre

El exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, fue durante 12 años, Sánchez fue la cara visible de UAGA en Aragón y también en el resto de España.

José María Alcubierre, actual secretario general de UAGA, ha expresado su "total consternación": "La familia de UAGA está en estado de shock. Estamos con el corazón en un puño porque una persona como Javier, con 12 años como secretario general en UAGA, no hizo otra cosa que defender los derechos del campesinado en su pueblo, en su comunidad autónoma y en España"

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Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón y fuentes municipales han confirmado el suceso pero no han aportado datos sobre las causas ni cómo se han producido las muertes. Según los primeros indicios, tenían heridas de arma blanca.

El trágico suceso se ha producido en una vivienda unifamiliar, en la Ronda Val de Volvi, cerca de la Avenida de Sancho Abarca de la localidad de Tauste.