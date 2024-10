El abogado de la familia de Natalia, la mujer decapitada en una playa de Málaga: "Es el juicio más espantoso que he visto"

Lionel ha reconocido ante la sala de la Ciudad Justicia que mató a Natalia, pero ha incurrido en contradicciones, asegurando que no planeó el crimen y qué no sabe por qué lo hizo; una versión que no convence a la familia de ella ni al jurado popular. "Esa frialdad, el ensañamiento... Nadie va con un cúter en el bolsillo a las 10:00 horas de la mañana", ha señalado Stephanie Vásques, portavoz de la familia.