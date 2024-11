Un hostelero de Jerez se jubila entre los aplausos de sus clientes: "No recuerdo la última vez que tuve vacaciones"

"Esta leyenda se jubila", podía leerse en la pancarta que familiares, clientes y amigos colocaron ante la puerta del Bar Barragán. Para llegar hasta allí, antes tuvo que cruzar un pasillo llenos de aplausos y de abrazos mientras contenía las lágrimas que no acostumbra a echar: "No me esperaba nada, lo hicieron muy bien, fue muy emocionante", dice Juan todavía abrumado por las muestras de cariño.