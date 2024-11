Suspendido un investigador del CSIC de Granada por un comentario sexual sobre un niño de tres años en redes

"Hoy creo que he sido el primer 'crush gay' de un niño de tres años gay en el vestuario del gimnasio, ya que yo estaba en bolas después de la ducha y el niño no paraba de mirarme los h.... Yo pensaba que del asombro, pero una vez vestido no paraba de mirarme", expuso el investigador, que ha eliminado sus perfiles personales.