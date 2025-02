Aunque, al principio, dejaron que los miembros de la agrupación interpretasen su letra sin abucheos, después se escucharon gritos de "fuera del Falla" . Además de otro en el que pedían " ¡que baje el telón! ", ya que el espectáculo no les estaba gustando nada.

Tras los primeros cuatro minutos del cante, que muchos criticaron porque los participantes " no se sabían ni la letra " e iban descoordinados, empezaron los silbidos. Acompañados del conocido himno que dice "campeones", se tomaron con guasa el "esperpento" que estaban presenciando.

" No he entendido nada , la instrumentación está muy atrás también", decían. En cualquier caso, las redes sociales sí que demostraron en esos instantes y en las horas posteriores que había sido "super desagradable" , como indicó Pedro.

"Berreando", más que cantando , reconocía que "la gente de Cádiz respondió" merecidamente. No obstante, la polémica estaba abierta a quienes no les había parecido tan malo el show . "Si debe hacer reír, objetivo cumplido, llevo más de tres horas descojonándome ", admitía un internauta.

El humor , como no podía ser de otra manera, también puede apreciarse en comentarios como este: "Abre los ojos, ¡ pero cierra las orejas !". Uno de los momentos que más reacciones generó igualmente fue cuando un guitarrista abandona las tablas: "Empezó a verlo negro desde el inicio, épico".

Consideran que no mostraron " el mínimo respeto por todo lo que engloba la palabra chirigota". Creen que fue algo "inaceptable que un concurso" con tanta tradición e "importancia" tuviese que "soportar escenas tan dantescas ".

"No se trata de censurar, ni de coartar la libertad de expresión de nadie... pero hay un respeto que hay que guardar sí o sí", argumentan. No hubo 'telonazo', como reclamaba el público asistente, ya que la normativa actual no contempla esa posibilidad, a menos que exista riesgo de seguridad.