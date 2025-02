Carlos, un menor de 14 años de Écija (Sevilla), nació con hidrocefalia y parálisis cerebral. Es ciego, no camina, no come por la boca y no habla. Su situación es muy complicada por las enfermedades con las que convive. Por ello, Rocío Herrera, su madre, se propuso mejorar su calidad de vida y encontró un tratamiento especial en un hospital de Bangkok, en Tailandia, con el que el pequeño podría "obtener movilidad y poder ver algo de luz estimulando sus nervios ópticos". Sin embargo, el tratamiento es muy costoso, y a esos gastos habría que sumar el viaje y la estancia en el país asiático. La progenitora es consciente de la dificultad del proceso, pero no pierde la esperanza de viajar allí y pide la colaboración ciudadana.