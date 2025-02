Este 14 de febrero, Día de San Valentín , se cumplen tres años de la desaparición de Jesús Cristo Rodríguez Mora , un menor de 13 años de Úbeda que estaba tutelado por los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, después de que le retirasen la custodia a los padres, y del que no se sabe nada desde que se le viera por última vez a la salida del centro educativo en el que estudiaba, el Colegio Santo Domingo Savio (Salesianos). El joven llevaba el uniforme escolar y un abrigo rojo.

El 14 de febrero de 2022, al no tener noticias de él, el centro de menores tutelados de Úbeda, en el que residía Jesús Cristo, alertó a la Policía Nacional sobre la desaparición. Las autoridades tramitaron la denuncia y activaron un despliegue de búsqueda por toda Andalucía y el territorio español. Sin embargo, no hubo noticias sobre el paradero del chico, que ahora tendría 16 años. También se ha alertado a los organismos internacionales, pero no ha dado resultados. ¿Dónde está Jesús Cristo? ¿Se fue con alguien? ¿Se fue al extranjero? ¿Le pudo pasar algo en su fuga?