La Sala de lo Penal adopta esta decisión al no ser aún firme la sentencia, contra la que cabe recurso, y después de oír a las partes en una vista celebrada el pasado miércoles.

En esa comparecencia la acusación particular solicitó el ingreso en prisión del condenado , mientras que la Fiscalía propuso que se mantuviera la situación de libertad provisional con las medidas que ya se habían adoptado durante la instrucción, si bien pidió endurecer la las comparecencias, y que pasaran de mensuales a semanales.

En línea con el Ministerio Público, los magistrados explican en su resolución que durante la instrucción de los hechos, Manuel Blanco Vela ha permanecido en libertad provisional con prohibición de abandonar el país , retirada de pasaporte y comparecencias y no se ha sustraído a la acción de la justicia.

Tras la sentencia condenatoria, señala la Sala, “es evidente que la situación procesal no es idéntica, pero no lo es menos, que la sentencia dictada en la presente causa no es firme y que Manuel Blanco ha comparecido ante este Tribunal cuantas veces ha sido citado, habiendo cumplido, como ya hemos dicho, con todas las obligaciones en su día impuestas, tampoco ha obstaculizado en ningún momento la acción de la justicia”.