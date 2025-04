Tras varios intentos en los que la mujer no permitía la entrada a los servicios municipales a pesar de ser informada de las consecuencias de su negativa, fue necesario forzar la puerta. Acto seguido, se comprobó el deficiente estado de conservación y limpieza del inmueble, que carecía de agua corriente y luz, no contando tampoco con el mobiliario básico necesario.

Asimismo, se procedió a supervisar a los animales, contabilizándose un total de 33 perros, uno de los cuales se encontraba muerto, y nueve gatos, no estando ninguno de ellos registrado mediante microchip. Los agentes observaron que los perros estaban muy delgados y tenían las uñas muy largas , posiblemente debido a la falta de desgaste por no salir a la calle, presentando algunos de ellos alopecia, dificultad para mover su tercio trasero, roces y heridas.

La implicada fue denunciada en acta por las infracciones observadas a la legislación, tales como la posesión de gatos sin proceder a su esterilización quirúrgica, no realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa, maltrato a animales que cause dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes, no mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias necesarias para garantizar su salud, y no suministrarles la asistencia veterinaria precisa.