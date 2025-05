Aunque el caso de Barajas es el más llamativo, en muchas terminales españolas hay personas sin hogar que buscan refugio

Las condiciones de Almeida para reunirse con AENA por los sintecho de Barajas: "Que vengan con el censo"

La crisis del aeropuerto de Barajas es la más llamativa pero no es la única. En muchas terminales españolas hay personas sin hogar que buscan refugio, como el medio centenar que cada día pernoctan en el aeropuerto de Málaga. Informa en el vídeo José Palacios.

Se ven en salidas, también en llegadas, personas sin hogar que han hecho del aeropuerto de Málaga su residencia. "Ellos quieren vivir aquí, les encanta vivir aquí, aquí tienen de todo", cuenta un trabajador.

En la terminal del Pablo Picasso se pueden ver con sus carritos sentados junto a otros viajeros, haciendo su vida entre los miles de pasajeros que a diario visitan este aeropuerto. Son entre 50 y 60 personas, casi todos son extranjeros y con ellos llevan en sus carritos todas sus pertenencias, toda una vida.

"Yo en una residencia me muero"

Luis es uno de sus moradores, tiene 76 años y lleva siete viviendo en la T3. Le conocen muchos trabajadores y no se explica por qué prefiere vivir aquí y no en un albergue o asilo. "Yo en una residencia me muero", dice.

Pero los hay tienen problemas con el alcohol, con la higiene, incluso con la violencia. Por eso, los trabajadores piden una solución y que, por lo menos, se pueda reducir el número de personas que están allí. Y aunque AENA ha informado los servicios sociales municipales, por el momento la situación es la que se ve, personas que viven permanentemente en este aeropuerto internacional.