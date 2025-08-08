La historia de la mujer de rojo que recorre las playas de Málaga en un viaje artístico de 160 kilómetros

Alessandra García camina de Manilva a Nerja vestida de rojo en un proyecto artístico sobre la vida en la playa

Una mujer vestida de rojo que caminaba por una playa de Málaga ha despertado expectación. Su atuendo —medias, zapatos, todo color carmín— no pasa desapercibido en un entorno siempre lleno de bañistas. Se la ha visto en esta playa de Manilva, pero también en muchas otras de la provincia. ¿Quién es esta mujer de rojo que está sorprendiendo a todos?

Es Alessandra García. Desde las 06:00 horas de la mañana hasta el mediodía, recorre las playas de Málaga vestida de rojo: “Mucha gente no me dice nada, pero su cara lo dice todo”, comenta. “Está siendo muy emocionante para mí, para la gente, curioso o descoloca. Eso me interesa”, añade.

El color rojo tiene su explicación, que forma parte de su propio relato

Esta caminata se plantea como un diálogo con la vida cotidiana de un día de playa. Y todo queda grabado: los tractores limpiando, los primeros bañistas, las rocas que complican el camino y las opiniones de aquellos que se quedan con la boca abierta. “Muy llamativa”, comenta un espectador. “Y agrada a la vista por las mañanas”, añade otro. “Con la calor que hace, con el chalequillo rojo, la gorra”, bromea un tercero.

El color rojo tiene su explicación, que forma parte de su propio relato. La creadora y performer Alessandra García quiere llegar a Nerja, y le quedan dos días. Para entonces habrá recorrido más de 160 kilómetros, cargada de historias, de fotos y de vídeos que expondrá con el mar como protagonista. Recorre la orilla de Manilva a Nerja como parte de su proyecto escénico 'La obra del mar'.