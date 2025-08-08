Sobre el escenario, la artista interpretó temas como 'Yamaguchi', 'El Relámpago', 'Nuevo Verano', 'Magia en Benidorm' y 'Nanai', entre otros

El pasado jueves 7 de agosto, la joven y carismática Amaia Romero se presentó en el Concert Music Festival, celebrado en el idílico enclave del Poblado de Sancti Petri, donde ofreció una actuación fuertemente ovacionada por el público que se desplazó hasta Chiclana de la Frontera, tal y como se observa en el vídeo.

Sobre el escenario, la interprete brilló con su voz intensa y su estilo íntimo, cerrando esa noche veraniega con un recuerdo imborrable para muchos. Comenzó el concierto con 'Tocotó' e interpretó temas como 'Yamaguchi', 'El Relámpago', 'Nuevo Verano', 'Magia en Benidorm' y 'Nanai', entre otros.

Entre los artistas confirmados en la edición de este año al festival se encuentran otras figuras de talla internacional y nacional: Melendi, Tom Jones, Duki, Rels B, Lionel Richie, Europe, Emilia, Amaral, Ruslana, Jhayco, Nathy Peluso, Raphael, Residente, Camela y muchos más.

La gira de Amaia

La actuación en Chiclana de Amaia forma parte de su actual ciclo de conciertos, correspondiente a su gira titulada 'Si abro los ojos no es real', que arrancó el pasado mes de febrero.

Amaia cuenta con varias fechas confirmadas en España tras su presentación en Chiclana: entre ellas, Almería en el Cooltural Fest el próximo 21 de agosto); Albacete el día 14 de septiembre; y Barcelona el 4 de octubre en Parc del Fòrum.