Hallan sin vida a Francisco Javier, desaparecido desde el 10 de agosto en Arahal, Sevilla

Francisco Javier, de 42 años, fue hallado sin vida tras varios días desaparecido junto a su vehículo

Las autoridades han confirmado el hallazgo sin vida de Francisco Javier B.F, un hombre de 42 años que había desaparecido el pasado 10 de agosto en la localidad sevillana de Arahal. Desde el momento en que se tuvo conocimiento de su desaparición, se activó un amplio dispositivo de búsqueda desde la plataforma SOS Desaparecidos, que incluyó la difusión inmediata de una orden de búsqueda y alerta a la población a través de diversos canales y medios de comunicación.

En el momento de su desaparición, Francisco Javier se desplazaba en un vehículo Opel Corsa blanco con matrícula 1306LPK. La plataforma solicitó la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pudiera ayudar a dar con su paradero.

Lamentablemente, tras varios días de intensa búsqueda, Francisco Javier fue localizado sin vida.