Solicitan ayuda para localizar a tres menores desaparecidos respectivamente en León, Mallorca y Ciudad Real

La Asociación SOS Desaparecidos ha pedido la colaboración ciudadana para encontrar a Nayara, una menor de 16 años desaparecida el pasado día 7 de agosto en Ciudad Real.

Nayara mide 1,60 metros de estatura, es de complexión gruesa, pelo castaño y ojos marrones. Cuando desapareció vestía una falda larga blanca con rayas negras, una camiseta negra y unas deportivas.

Desde la asociación SOS Desaparecidos piden la colaboración ciudadana para dar con el paradero de la menor. Si tienes alguna información sobre el caso, puedes llamar al teléfono 868 286 726 o bien escribir un mail a info@sosdesaparecidos.es