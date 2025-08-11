UN agente de la Guardia Civil ha resultado herido al ser atropellado durante la evacuación del incendio de Tarifa

Los vecinos de Tarifa, amenazados de nuevo por el fuego: "En la misma playa el humo nos estaba ahogando"

Compartir







Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido al ser atropellado en las tareas de evacuación y control del tráfico del incendio declarado esta tarde en la Sierra de La Plata y la zona costera de Atlanterra, en el municipio de Tarifa, Cádiz.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que el herido es un agente que estaba fuera de servicio, en la playa, y que de forma voluntaria acudió a ayudar en el dispositivo de control del tráfico. El agente ha sido trasladado al hospital de Puerto Real, donde está con pronóstico reservado, aunque su estado no reviste gravedad.

El agente ha sido la única persona que ha resultado herida en este incendio, que, según ha dicho, no ha afectado a ninguna casa, a pesar de que las llamas han quedado "a las puertas" de las urbanizaciones que hay en la zona.

El avance del incendio

Los medios aéreos de lucha contra el incendio dejarán de trabajar al caer la luz, pero se mantendrá en la zona un dispositivo importante sobre el terreno para evitar que se reavive el fuego en la zona más cercana a las urbanizaciones y, sobre todo, en el frente de la masa forestal, que es ahora la principal preocupación, una vez que se ha logrado detener su perímetro en el franco cercano a la zona residencial costera.

El polideportivo de Zahara de los Atunes ha sido habilitado y espera atender a unas 800 de las 2.000 personas que han sido evacuadas, ya que esta noche se permitirá salir a las personas que han quedado confinadas en casa, pero no se permitirá el acceso al área. "La noche va a ser dura y compleja", ha aventurado el consejero en el Puesto de Mando Avanzado desde el que se coordinan los trabajos.