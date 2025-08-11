El reconocido chef y activista humanitario José Andrés documenta la gravedad del nuevo incendio declarado en Tarifa, en Cádiz

Alerta por un nuevo incendio en Tarifa, en Cádiz: más de 2.000 personas desalojadas por el fuego en la Sierra de la Plata

El reconocido chef y activista humanitario José Andrés se encuentra en Tarifa (Cádiz), justo en el lugar donde desde la tarde del lunes 11 de agosto un incendio forestal ha obligado a evacuar a más de 2.000 personas.

A través de sus redes sociales, el chef ha publicado varios vídeos en los que muestra la magnitud del fuego en zonas como la Playa de los Alemanes y Atlanterra, y manifiesta su preocupación. "Este incendio que comenzó en la Cueva del Moro, en la Playa de los Alemanes, ahora corre paralelo a la costa, en dirección a Zahara de los Atunes", explica José Andrés en uno de los vídeos.

En otro, visiblemente preocupado por la zona de Atlanterra, afirma: "Esto luce en estos momentos francamente mal. Estamos junto al hotel Atlántico y para algunas casas de la parte baja no tiene muy buena pinta". También destaca la rápida intervención de los equipos de emergencia: “La Guardia Civil está desalojando casa por casa por el peligro del fuego, que puede quemar una vivienda y saltar a otra. Una gran labor de bomberos y fuerzas de seguridad, con una coordinación rápida en muy poco tiempo”. Cabe destacar que el chef español ya ayudó a la localidad gaditana tras el primer incendio con agua y comida a través de su ONG, World Central Kitchen.

Preocupación por el nuevo incendio en Tarifa

El fuego se declaró alrededor de las 14:20 horas en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa, y su evolución, empujada por el viento de levante, ha obligado a desalojar hoteles, urbanizaciones y viviendas en primera línea de playa. El consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha confirmado que la prioridad es evitar que el incendio se extienda hacia zonas forestales de matorral, con alto potencial de propagación.

Además del desalojo preventivo de miles de personas, las autoridades han pedido a quienes permanecen en la zona que se confinen y cierren ventanas debido a la toxicidad del humo. La única vía de salida hacia Zahara complica la evacuación, aunque Sanz ha asegurado que se está llevando a cabo con eficacia y priorizando la seguridad de los ciudadanos.

La labor de José Andrés en situaciones de emergencia

La presencia de José Andrés no ha pasado desapercibida. No es la primera vez que el chef muestra su implicación directa en situaciones de emergencia. Fundador de la organización World Central Kitchen, ha estado presente en crisis humanitarias en todo el mundo, desde desastres naturales hasta zonas de conflicto, ofreciendo alimentos a los afectados.

Ganador de múltiples premios, incluido el Princesa de Asturias de la Concordia y nominado al Nobel de la Paz, José Andrés es una de las voces más influyentes del panorama internacional no solo por su labor culinaria, sino por su compromiso humanitario. Esta vez, su testimonio en Tarifa ayuda a visibilizar una situación que pone en vilo a toda una comunidad costera. Las próximas horas serán clave para contener el avance del fuego. Mientras tanto, las redes sociales de José Andrés se han convertido en una ventana de información directa y humana desde el mismo epicentro del incendio.