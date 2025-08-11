Los vecinos de Tarifa vuelven a sufrir una nueva amenaza ante el avance de este segundo incendio que ya ha obligado a su desalojo

Alerta por un nuevo incendio en Tarifa, en Cádiz: más de 2.000 personas desalojadas por el fuego en la Sierra de la Plata

Cientos de personas han abandonado esta tarde las casas en las que estaban, en la zona de la playa de Atlanterra, en el término municipal de Tarifa (Cádiz), ante el rápido avance del humo y las llamas del incendio que se ha declarado en la Sierra de la Plata.

"Bajar a la playa era la única solución", ha explicado Roberto, que desde la piscina de la urbanización en la que ha alquilado una casa para veranear ha visto evolucionar el humo en el monte. "Al principio era un poquito de humo por la mañana. A la hora de comer, sobre las tres o las cuatro, ya hemos visto que el humo se intensificaba y que venían bastantes helicópteros y muchos bomberos", ha explicado.

Él, como el resto de sus vecinos, ha salido fuera y se ha encaminado hacia la playa: "Viendo el panorama era la única solución porque el humo se intensificaba y acercaba". Cuenta que veían "llamas en la cumbre del monte bajando" y que el viento de levante se intensificaba: "Nos hemos asustado".

Así está la situación en Zahara de los Atunes

El humo se ha extendido tanto que en un momento, desde la orilla del mar, no se veían las casas. "En la misma playa el humo nos estaba ahogando", dice. Siguiendo las instrucciones, la mayoría de los bañistas y veraneantes se ha dirigido por la orilla hacia el pueblo de Zahara de los Atunes. "Ahora estamos en un chiringuito, tomando algo, parece que está todo más controlado", explica, mientras confía en poder volver esta noche a la casa en la que pasa las vacaciones.

Otra mujer ha relatado que "en 20 minutos", cuando se dirigía de la playa a su casa, en una urbanización de Atlanterra para comer, ha visto crecer la humareda. "Nos ha pillado a todo el mundo comiendo en los porches, hemos empezado a ver llamas y ya todos nos hemos levantado y nos hemos ido de forma voluntaria", cuenta esta mujer, que estaba con su hermana y han decidido volver al pueblo de Sevilla en el que residen. A la espera de la evolución, el polideportivo de Zahara de los Atunes está siendo habilitado por si hay personas que necesitan un lugar para pasar la noche.