AlmeríaLa Policía Nacional ha detenido en Almería a un joven de 21 años como presunto autor de varios delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores, a quienes contactaba en un complejo deportivo para después solicitarles imágenes de carácter íntimo a través del videojuego Fortnite y WhatsApp.

La investigación, según ha informado la Comisaría Provincial, se inició a mediados de julio, cuando la madre de un niño de 12 años denunció que había descubierto en el teléfono de su hijo una conversación en la que un desconocido le pedía fotografías íntimas.

El menor relató a los agentes que había conocido al investigado días antes en unas pistas deportivas de la capital. Allí, el joven le pidió su nombre de usuario en el popular videojuego Fortnite para, posteriormente, trasladar el contacto a la videoconsola PS5 y a WhatsApp.

Simulaba ser menor de edad

El detenido, que simulaba ser menor de edad para ganarse la confianza de sus víctimas, envió fotografías de contenido sexual al niño y le presionó para que él hiciera lo mismo. Para conseguir su objetivo, le ofrecía regalos virtuales para el videojuego y le amenazaba con bloquear su perfil si no accedía a sus peticiones.

La Brigada Provincial de Policía Judicial se hizo cargo del caso y, tras el volcado del contenido del teléfono móvil de la víctima, logró recuperar parte de la conversación que había sido eliminada, confirmando el intercambio de imágenes. Las pesquisas permitieron identificar a otro menor, también de 12 años, que había sido contactado con el mismo propósito.

Los investigadores constataron que el detenido frecuentaba el complejo deportivo donde captaba a los menores e incluso había llegado a formar parte del cuerpo técnico de un equipo infantil.

Durante el registro de si casa se intervinieron cuatro teléfonos móviles y una consola PlayStation 5. El análisis preliminar de los dispositivos reveló la existencia de imágenes de pornografía infantil explícita y múltiples conversaciones con usuarios de entre 10 y 14 años.

El Juzgado de Instrucción número 6, en funciones de guardia, ha decretado para el detenido una orden de alejamiento de la víctima y la prohibición de acudir al complejo deportivo, aunque no ha ordenado su ingreso en prisión.