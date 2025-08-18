Redacción Andalucía Europa Press 18 AGO 2025 - 13:08h.

Un muerto por arma blanca y cuatro hospitalizados durante una riña multitudinaria en Berja, Almería

La disputa se produjo a las 1:50 horas en la calle El Romero, en la zona Cerro de Matadero

Compartir







AlmeríaUn hombre ha muerto y otras cuatro personas han resultado heridas durante el transcurso de una pelea en Berja (Almería), según han confirmado fuentes del 112 y Subdelegación de Gobierno.

La riña multitudinaria en plena vía pública se originó poco antes de las 1:50 horas de este 18 de agosto, concretamente en la calle El Romero del municipio, en la zona conocida como Cerro Matadero.

PUEDE INTERESARTE Prision para el presunto autor del homicidio de un vecino de Vitoria, de 34 años

Varios avisos a emergencias alertaron de la reyerta que había dejado a un varón con una importante herida de arma blanca. Hasta el lugar se movilizaron efectivos de Policía Local y Guardia Civil.

Con puñaladas de diversa consideración

También acudieron sanitarios del 061, que certificaron el fallecimiento de la víctima mortal al no poder salvarla y atendieron al resto de afectados igualmente por puñaladas de diversa consideración.

Hay una investigación ya abierta para tratar de esclarecer las causas de los hechos e identificar al presunto autor o autores de la agresión. No se han aportado más detalles.