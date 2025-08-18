Matan a un hombre y cuatro personas resultan heridas en una pelea multitudinaria en Berja, Almería
Un muerto por arma blanca y cuatro hospitalizados durante una riña multitudinaria en Berja, Almería
La disputa se produjo a las 1:50 horas en la calle El Romero, en la zona Cerro de Matadero
AlmeríaUn hombre ha muerto y otras cuatro personas han resultado heridas durante el transcurso de una pelea en Berja (Almería), según han confirmado fuentes del 112 y Subdelegación de Gobierno.
La riña multitudinaria en plena vía pública se originó poco antes de las 1:50 horas de este 18 de agosto, concretamente en la calle El Romero del municipio, en la zona conocida como Cerro Matadero.
Varios avisos a emergencias alertaron de la reyerta que había dejado a un varón con una importante herida de arma blanca. Hasta el lugar se movilizaron efectivos de Policía Local y Guardia Civil.
Con puñaladas de diversa consideración
También acudieron sanitarios del 061, que certificaron el fallecimiento de la víctima mortal al no poder salvarla y atendieron al resto de afectados igualmente por puñaladas de diversa consideración.
Hay una investigación ya abierta para tratar de esclarecer las causas de los hechos e identificar al presunto autor o autores de la agresión. No se han aportado más detalles.