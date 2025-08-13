Redacción Euskadi 13 AGO 2025 - 11:46h.

Joseba, de 34 años, y vecino de Viloria murió tras la agresión ocurrida la noche del 11 de agosto

Vitoria-GasteizEl arrestado, la noche del pasado lunes como presunto autor de la muerte de un vecino de 34 años de Viloria (Álava), ha pasado su primera noche en la prisión de Zaballa. Este martes 12, el detenido, de 23 años, pasaba a disposición judicial y el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria decretaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El crimen ha causado una honda consternación en todo el término municipal de Ribera Alta, al que pertenece el municipio de Viloria. Además de tres días de luto, los familiares y vecinos de la víctima, muy conocido en la zona, se concentraron la pasada tarde a las 20 horas para mostrar su incomprensión y repulsa por la muerte violenta de Joseba, de 34 años.

Los hechos tuvieron lugar el lunes por la noche, cuando sobre las diez y diez de la noche, la Ertzaintza recibió el aviso de que un hombre había resultado herido, al parecer, víctima de una agresión por parte de otro individuo, que había huido del lugar.

Crimen y huida

Según la persona que alertó a la policía y familiar de la víctima, de 34 años, la agresión había tenido lugar junto a una vivienda en Viloria, correspondiente al término municipal de Ribera Alta.

Al lugar se desplazaron patrullas en funciones de protección ciudadana y una ambulancia, que solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. El Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Álava asumió una investigación que llevó horas más tarde a la detención, de madrugada, del supuesto autor del homicidio, de 23 años, en el municipio de Añana.