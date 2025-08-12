Redacción Andalucía Europa Press 12 AGO 2025 - 13:52h.

Las llamas se declararon en dos zonas del municipio granadino y no causaron daños personales

Detenido el presunto autor de la muerte por disparo de un joven de 20 años en Pinos Puente

GranadaLa muerte de un joven recientemente en un caso de homicidio en Pinos Puente (Granada) podría tener relación con el incendio de varias casas que se ha producido este 11 de agosto. Ya lo investigan.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, trabajan con la hipótesis de que ambos hechos puedan estar vinculados. Posiblemente, por algún tipo de represalia tras el fallecimiento del chico de 20 años.

Desde el 112 de Andalucía han apuntado a Europa Press que empezaron a recibir avisos por los fuegos a las 4:40 horas de la madrugada. Hab�ía por lo menos cinco viviendas en llamas, en dos zonas del municipio.

Aunque no han causado daños personales y sí materiales, los bomberos tuvieron que trabajar en la extinción de los incendios, contando con el apoyo de policías locales y agentes de la Benemérita.

Un detenido por la muerte del joven

En cuanto a la muerte del joven, tuvo lugar también de madrugada el 9 de agosto. Desde el centro de salud de Pinos Puente avisaron a las autoridades de que estaban atendiendo a un herido de bala.

Había sido alcanzado en el pecho. Dado que su estado era de extrema gravedad, fue evacuado al Hospital de Traumatología de Granada, donde finalmente perdió la vida, según precisó el Instituto Armado.

Por su presunta relación con ese homicidio, ese mismo día fue detenido un hombre de 31 años, que todavía no ha pasado a disposición judicial. Y es que la investigación sigue abierta, por si hay más implicados.

