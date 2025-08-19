Detienen a un joven de 18 años por presuntamente apuñalar al portero de una caseta en la Feria de Málaga
El ataque con un cuchillo se produjo durante una discusión entre controladores de acceso y unos clientes
Los hechos ocurrieron a las 5:30 horas y el personal de seguridad retuvo al agresor hasta que llegaron los agentes
MálagaUn joven de 18 años fue detenido este 18 de agosto de madrugada por presuntamente apuñalar al portero de una caseta en el Real Cortijo de Torres de la Feria de Málaga.
La agresión se registró a las 5:30 horas, concretamente, según ha adelantado el 'Diario Sur' y han confirmado fuentes municipales a Europa Press. La Policía Local de Málaga arrestó al implicado.
Antes, vieron cómo un grupo de vigilantes de seguridad estaban persiguiendo por el recinto ferial a un chico. Lograron alcanzarlo y retenerlo hasta que llegaron los agentes para esposarle.
Ataque con cuchillo en un costado
Relataron entonces lo que había sucedido minutos antes, durante una discusión entre el personal que controla el acceso a una caseta y unos clientes. En un momento dado, uno de ellos sacó un cuchillo.
Fue directo a herir a uno de los porteros, que recibió una puñalada en un costado, mientras que otro compañero suyo consiguió esquivar el ataque con arma blanca. Los policías se la incautaron después al presunto agresor.
