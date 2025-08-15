Iván Sevilla 15 AGO 2025 - 04:01h.

Del 16 al 23 de agosto, Málaga vive su feria: empieza con cabalgata, un espectáculo de drones y otro piromusical

Hay programados conciertos de artistas como Chambao, Camela y Merche, así como otras actuaciones gratuitas

MálagaDespués de una feria de Sevilla muy visitada, llega otra de las más destacadas de Andalucía: la Feria de Málaga. Este 2025 luce con una nueva portada y también dentro del recinto cámaras de vigilancia por primera vez.

Son dos principales novedades de un evento que se celebra del 16 al 23 de agosto, a pesar del periodo tan cálido que está viviendo nuestro país, especialmente en el sur peninsular. El calor no frenará las ganas de disfrutar.

Malagueños y visitantes pueden asistir la noche de antes a tres actividades previas organizadas por el Ayuntamiento de Málaga: la cabalgata histórica por las calles del centro, un espectáculo de drones y otro piromusical.

Réplica del 'Quiosco del Embarcadero de la Reina'

El consistorio ha innovado esta vez en el diseño de la portada que da entrada al Real de Cortijo de Torres. Se ha creado una réplica casi exacta del 'Quiosco del Embarcadero de la Reina' de 1862.

La estructura fue construida para recibir a Isabel II ese año en la capital de la Costa del Sol. Inspirada en aquella, la montada para esta feria tiene 29 metros, "el doble de alta" que las últimas instaladas.

Además, cuenta con 145.000 puntos de luz, lo que supone "cinco veces más luces led" que en años anteriores. Precisamente, se han colocado más de 2,5 millones de bombillas sostenibles por todo el recinto ferial.

Resaltan también los 13.057 metros de guirnaldas, 57.200 farolillos y tres pórticos. Además, otra novedad está en la iluminación decorativa de tres de las calles: Rodríguez, Peñista Rafael Fuentes y José Blázquez ‘El Maño’.

En ellas brillarán nuevos motivos diseñados específicamente para esta edición, según detalló el Gobierno local. Para evitar el impacto directo de los rayos del sol en el Real, se han puesto toldos, con un sistema moderno para recogerlos al caer la noche.

120 casetas y vigilancia con 16 cámaras más drones

Un total de 120 casetas distribuidas por la zona en 210 módulos permitirán a los vecinos y turistas disfrutar de una Feria de Málaga 2025 que estará vigilada con 16 cámaras instaladas en distintos puntos del Real.

A estos dispositivos se suman los drones para controlar desde el aire, por si ocurre algún incidente que requiera actuación policial, asistencia médica o de otro tipo.

Por primera vez también, el acceso de los carruajes y caballos al recinto se realizará mediante un código QR que los titulares pueden obtener en la sede electrónica del consistorio.

Con todo ello, el pregón de la festividad corre este año a cargo del escritor Javier Castillo. Comienza a las 21:30 horas en la Avenida de Las Malagueñas en un sábado en el que hay más actividades antes.

Romería, conciertos y otras actuaciones gratuitas

Entre lo más destacado cada día de la Feria de Málaga 2025 podemos mencionar los siguientes eventos, aparte de la conocida como Feria del Centro, en jornada diurna, los espectáculos ecuestres y corridas de toros:

Sábado 16. Romería hasta el Santuario de la Victoria, con la periodista y presentadora Toñi Moreno como abanderada.

de la Victoria, con la periodista y presentadora como abanderada. Domingo 17. Muestra de bailes malagueños y flamencos en el Auditorio Municipal, a partir de las 21:30.

en el Auditorio Municipal, a partir de las 21:30. Lunes 18. Elección de la reina y míster de la Feria, a las 22 horas en la portada.

de la Feria, a las 22 horas en la portada. Martes 19. Paseo de Amazonas , a las 15:30 horas, en el Centro de Exhibición Ecuestre. Concierto de Camela a las 22 horas en el Auditorio Municipal.

, a las 15:30 horas, en el Centro de Exhibición Ecuestre. a las 22 horas en el Auditorio Municipal. Miércoles 20. En la caseta municipal de flamenco y copla, a las 22:30 horas, VI Festival de Baile Flamenco de Escuelas de Málaga. Concierto de Chambao a las 22 horas en el Auditorio Municipal.

a las 22 horas en el Auditorio Municipal. Jueves 21 y viernes 22. Nada importante respecto al resto de días.

Sábado 23. Concierto de la cantante Merche en el Auditorio Municipal.

Además, todas las noches hay actuaciones musicales gratuitas, tanto de jóvenes DJs malagueños como de artistas urbanos. En horario de 22 horas a tres de la madrugada, en la explanada de la Juventud del Cortijo de Torres.

