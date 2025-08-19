Los detenidos son tres jóvenes de 19, 17 y 15 años y naturales de Calahorra

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes de 19, 17 y 15 años, todos ellos naturales de Calahorra (La Rioja), por su presunta implicación en la agresión a un hombre en una de las zonas de ocio del citado municipio.

La víctima, un joven de 23 años también vecino de la localidad, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó graves lesiones y requirió una cirugía urgente, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Tras lo ocurrido, se desató una enorme alarma social con bulos en las redes y declaraciones ciudadanas contradictorias y sacadas de contexto, lo que obligó a desplegar a más de 80 agentes para evitar disturbios.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 10 de agosto, cuando se produjo un grave altercado en una conocida zona de ocio de Calahorra (La Rioja). Hasta el lugar, concretamente la calle Sol, acudieron patrullas de la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios.

Allí, localizaron a un joven de 23 años, vecino de la localidad, tendido en el suelo con un fuerte golpe en la cabeza -frontoparietal derecho-, mientras otro hombre, visiblemente alterado, trataba de asistirlo.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de urgencia, en primera instancia, al Hospital Fundación de Calahorra, siendo después derivado a la Clínica Universitaria de Navarra, donde fue sometido una intervención quirúrgica.

Los primeros testimonios recabados en el lugar apuntaban a que podría haber sido agredido con un bate de béisbol o con un objeto similar.

Poco después, la Policía Local y la Guardia Civil tuvieron acceso a un vídeo en el que se aprecia al joven herido en el suelo, rodeado de varios individuos con actitud agresiva. En la grabación parece observarse cómo uno de ellos, antes de abandonar el lugar, le propina una patada.

A raíz de estas imágenes, las patrullas desplegadas en la zona intensificaron la búsqueda tanto de los presuntos agresores como del objeto utilizado en la agresión, aunque en ese momento no se obtuvieron resultados positivos.

A la vista de la gravedad de los hechos, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Calahorra asumieron la continuación de las diligencias, iniciando un análisis exhaustivo de todos los datos recabados por las patrullas actuantes. Como parte esencial de la investigación, se procedió a la toma de declaraciones a testigos, recopilando información relevante sobre los hechos y la identidad de los posibles implicados.

Asimismo, los agentes realizaron un rastreo detallado en diversas redes sociales con el objetivo de identificar y localizar a los presuntos agresores. Las actuaciones digitales y la interpretación de los datos obtenidos durante el trabajo de campo fueron determinantes para avanzar en el esclarecimiento del caso, dada su trascendencia y gravedad.

Una vez identificados los presuntos agresores, los investigadores, con el apoyo de diferentes unidades del Instituto Armado, procedieron al despliegue de un discreto operativo en la localidad, que se saldó con la detención de los implicados en la agresión.

El grave incidente generó una notable alarma social, dando lugar a la difusión de numerosas publicaciones en redes sociales y a la convocatoria de una manifestación en la localidad.

Asimismo, la propagación de informaciones falsas sobre el origen de los presuntos agresores, junto con declaraciones ciudadanas contradictorias y sacadas de contexto, que llegaron a generar tensión, motivó el despliegue de un dispositivo preventivo compuesto por más de 80 agentes de la Guardia Civil, con el fin de evitar posibles altercados y garantizar la seguridad ciudadana.

Los indicios recabados por los agentes señalan que la conducta de todos los implicados en este lamentable suceso no fue fruto de la casualidad, sino resultado de acciones premeditadas y reiteradas. Ninguno de los individuos involucrados mostró una actitud pacífica; por el contrario, suelen mantener una predisposición al enfrentamiento y la provocación.

Además, parte de los implicados posee antecedentes en materia penal y administrativa, lo que refuerza la hipótesis de que suelen acudir a zonas de ocio con la presunta intención de originar altercados e incitar reacciones violentas por parte de terceros.

Las diligencias, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores.