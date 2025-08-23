Un joven ha sido detenido por allanamiento de morada y por agresión sexual a una mujer en Pulpí, Almería

Fue la pareja de la víctima el que dio aviso a los agentes de la Policía de la agresión sexual

Pulpí, AlmeríaLa Policía Local ha detenido en Pulpí (Almería) a un joven por allanamiento de morada y agresión sexual tras supuestamente irrumpir en una vivienda y agredir a una mujer.

Según ha informado este cuerpo policial, los hechos sucedieron sobre la 01:40 horas del 11 de agosto, cuando un conductor alertó a la patrulla de que un varón había entrado en su domicilio y agredido a su pareja. El denunciante persiguió al sospechoso, que logró huir.

El joven intentó arrebatar la defensa reglamentaria a uno de los agentes

La descripción facilitada permitió iniciar la búsqueda hasta que otra llamada alertó de que el joven se ocultaba en otra vivienda.

Al ser localizado, el sospechoso adoptó una actitud hostil e intentó arrebatar la defensa reglamentaria a uno de los agentes, que finalmente logró reducirlo y detenerlo.

El arrestado fue entregado a la Guardia Civil y puesto a disposición judicial.