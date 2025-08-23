Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional de Valencia al estar acusado de haber cometido seis agresiones sexuales

El detenido se hacía pasar por policía y por guardia civil para abordar a las víctimas

ValenciaUn hombre de 33 años y de nacionalidad argentina ha sido detenido por la Policía Nacional de Valencia al estar acusado de haber cometido seis agresiones sexuales.

Según ha informado el periódico local 'Levante-EMV', el hombre detenido habría agredido sexualmente a seis mujeres de entre 19 y 28 años. Al parecer, el detenido se hacía pasar por policía y por guardia civil para registrar a las víctimas y, posteriormente, las agredía sexualmente mientras las amenazaba.

Las agresiones sexuales que cometía este violador en serie que se hacía pasar por policía

Gracias a la descripción de sus víctimas, este hombre argentino ha sido detenido por los agentes de la Policía Nacional. Las agresiones sexuales cometidos por este violador se habrían producido entre el 15 y el 18 de agosto cuando este hombre habría asaltado a las víctimas, cuatro mujeres españolas, una boliviana y una italiana.

Según apuntan desde el diario local, el depredador sexual utilizaba un lenguaje propio de la jerga policial y, aprovechando que las víctimas se encontraban solas por la calle, las detenía y se hacía pasar por policía.

Tras revisar su documentación, el detenido amenazaba a las víctimas asegurando que iban a tener consecuencias legales si no le hacían caso. La agresión sexual más grave que cometió se produjo cuando abordó a una mujer que ejercía la prostitución y a la que amenazó por encontrarse en una situación irregular en España.

Fue entonces cuando el depredador sexual la citó en un portal ubicado en el barrio valenciano de Trinitat, la amenazó de muerte y la violó. Minutos después, el hombre le robó su ropa interior y su teléfono móvil.

La investigación y la detención de este violador en serie

Al recibir las denuncias de estas víctimas y comprobar que todas describían a la víctima de la misma forma y destacaban la jerga policial con la que hablaba, los agentes de la Policía Nacional abrían una investigación con la que conseguían identificar al presunto violador en serie.

Tras citarle en dependencias policiales, los agentes de seguridad le detenían y le acusaban de varios delitos entre los que destacan las seis agresiones sexuales, la usurpación de funciones públicas al fingir ser un agente de la Policía y de la Guardia Civil y el robo con violencia al quitar a sus víctimas varias prendas de ropa y objetos de valor como los teléfonos móviles.

Por su parte, las víctimas ya han recibido los objetos que este delincuente y depredador sexual les robó al realizarse un registro en la vivienda del detenido y encontrar las pertenencias.