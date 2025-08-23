Terremotos
Registran un terremoto en Rota, Cádiz, de magnitud 3,4 y localizado a 21 kilómetros de profundidad: se sintió en varios municipios de la zona
El movimiento sísmico se produjo a las 23:03 horas del viernes
Registrado un terremoto de 7,5 en las aguas entre la Antártida y el extremo sur de Sudamérica
CádizEl área de Rota (Cádiz) ha sentido esta noche un terremoto de magnitud 3,4 registrado por el Instituto Geográfico Nacional, según ha informado este sábado este organismo.
El movimiento sísmico se produjo a las 23:03 horas del viernes, a una profundidad de 21 kilómetros, sin que se hayan comunicado daños.
El Instituto Geográfico Nacional registró el terremoto con una latitud de 36.67 grados norte y una longitud de 6.34 grados oeste.