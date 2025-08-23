Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Terremotos

Registran un terremoto en Rota, Cádiz, de magnitud 3,4 y localizado a 21 kilómetros de profundidad: se sintió en varios municipios de la zona

Terremoto Rota
Se ha localizado a 21 km de profundidadIGN
Compartir

CádizEl área de Rota (Cádiz) ha sentido esta noche un terremoto de magnitud 3,4 registrado por el Instituto Geográfico Nacional, según ha informado este sábado este organismo.

El movimiento sísmico se produjo a las 23:03 horas del viernes, a una profundidad de 21 kilómetros, sin que se hayan comunicado daños.

PUEDE INTERESARTE

El Instituto Geográfico Nacional registró el terremoto con una latitud de 36.67 grados norte y una longitud de 6.34 grados oeste.

Temas