23 AGO 2025

Los detenidos utilizaban patinetes eléctricos para realizar las entregas

AlmeríaLa Guardia Civil de Almería ha desmantelado un punto de venta de droga en la localidad de Vera, cuyos integrantes realizaban entregas en la vía pública utilizando patinetes eléctricos, en la modalidad conocida como 'telecoca'.

La operación se ha saldado con la detención de tres varones como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras una intervención motivada por una disputa entre ellos, en la que uno de los implicados portaba presuntamente un arma blanca.

Según ha informado el Instituto Armado, la actuación, realizada el pasado 14 de agosto, forma parte de las investigaciones que desarrolla la Guardia Civil en aplicación de las tácticas de prevención y represión del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia.

Reyerta con arma blanca

Una llamada vecinal alertó a las autoridades sobre una disputa entre varios varones, uno de ellos presuntamente armado con un arma blanca, en la localidad de Vera. Al acudir al lugar, una patrulla de la Guardia Civil observó que la puerta de la vivienda se encontraba rota. Tres personas habían abandonado el domicilio, en cuyo interior se percibía un "fuerte olor" a marihuana. Además, en el suelo se hallaron restos de esta sustancia junto a varias tabletas "sospechosas de hachís".

Ante estos indicios, la Guardia Civil solicitó al Juzgado la autorización para llevar a cabo la entrada y registro del inmueble. Durante la intervención se incautaron más de cuatro kilos de sustancias estupefacientes, distribuidos en: 34,79 gramos de cocaína, 683 gramos de marihuana, 3.500 gramos de hachís y 15 bellotas de hachís con un peso total de 157 gramos.

Asimismo, se intervinieron 620 euros en efectivo, distribuidos en billetes de distinto valor, cuatro básculas de precisión, una libreta con anotaciones y diversos materiales utilizados para el envasado.

Desplazamientos con patinetes eléctricos

Agentes del Área de Investigación de Vera tras la investigación confirmaron que los detenidos distribuían droga ('menudeo') mediante entregas en vía pública utilizando patinetes eléctricos (modalidad conocida como 'telecoca'). Las sustancias intervenidas, los detenidos y los efectos incautados han sido puestos a disposición del Tribunal de instancia de Vera (Almería).